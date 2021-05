Bautista peut avec Garín et avance au troisième tour

12/05/2021 à 15:28 CEST

L’Espagnol Roberto Bautista, numéro 11 du classement ATP, s’est imposé ce mercredi 7-6 (5) et 6-3 face au Chilien Cristian Garin, numéro 22, et se qualifie pour le troisième tour des 1000 Masters à Rome.

Baptiste égalé son meilleur résultat sur la terre battue du Foro Italico et est sorti vainqueur d’une bataille intense avec Garin, contre lequel il n’avait jamais joué, après deux heures et trois minutes.

Le premier set a été la clé du match, avec des matchs réguliers et très longs, marqués par deux pauses de chaque côté. Dans le bris d’égalité, Baptiste a imposé sa plus grande expérience, s’est échappé 6-1 et, malgré la tentative de revenir Garin, qui a coupé à 5-6, a gagné 7-5.

Dans la deuxième manche, Baptiste il a augmenté le niveau de son service et l’a maintenu à zéro trois fois sur quatre. Il était agressif envers le reste et, avec deux pauses, dans le septième et le neuvième match, il a condamné sa victoire avec un 6-3.

Son prochain rival à Rome sera le vainqueur du match entre le Russe Andrey Rublev, numéro 7 mondial, et l’Allemand Jan Lennard Struff, numéro 41.

Le match, prévu ce jeudi, aura un nombre réduit de spectateurs dans les tribunes.