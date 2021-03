Bautista réagit et repart

28 mars 2021 à 19:38 CEST

L’Espagnol Roberto Bautista a réagi et a retracé l’Allemand Jan Lennard Struff (4-6, 6-3 et 6-2), pour progresser dans le Masters 1000 de Miami et atteindre les huitièmes de finale, où l’Américain sera mesuré John isner.

Bautista, douzième au monde et septième tête de série, a eu besoin d’une heure et 53 minutes pour terminer son ascension face à un adversaire qui a profité de son bon départ pour remporter le premier set et en profiter.

L’Espagnol, qui avait remporté trois des cinq précédentes rencontres avec l’Allemand, a dû ramer. Bautista s’est amélioré, est allé plus loin et a renversé la situation avec autorité.

Roberto Bautista, finaliste cette année à Doha et Montpellier, et avec neuf titres de son histoire bien que le dernier en 2019, à Doha, cherchera à égaler son meilleur record à Miami, les quarts de finale, dans le duel contre l’Américain John Isner, qui a battu le Canadien Felix Auger Aliassime grâce à deux bris d’égalité (7-6 (5) et 7-6 (5)).