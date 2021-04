Bautista renverse Medvedev

01/04/2021 à 07:17 CEST

L’Espagnol Roberto Bautista Il a battu le premier favori, le Russe Daniil Medvedev, pour atteindre le demi finales du Miami Masters 1000 après avoir scellé un triomphe par 4-6 et 2-6, après une heure et trente-trois minutes de jeu.

Le joueur espagnol, septième tête de série, a provoqué la troisième défaite de la saison pour le joueur moscovite de 25 ans, qui a gagné cette année à Marseille. Parmi ses dix titres, se distinguent les finales ATP et trois Masters 1000.

Roberto Bautista a pris la mesure du numéro deux mondial, finaliste cette année à l’Open d’Australie, où il s’est incliné face à Novak Djokovic. C’était son deuxième assaut contre un gros. En 2019, il a perdu l’US Open contre Rafael Nadal.

Le joueur espagnol aspire à Miami à dixième titre de sa carrière et le premier depuis sa victoire à Doha en 2019. En 2021, il a été finaliste à Doha et à Montpellier, mais le Géorgien Nikoloz Basilashvili et le Belge David Goffin, respectivement, l’ont séparé du succès.

Bautista jouera en demi-finale contre l’Italien Jannik Sinner, qui a battu le Kazakh Alexander Bublik en deux sets 7-6 (5) et 6-4.