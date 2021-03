Bautista revient en quarts de finale à Miami

30 mars 2021 à 20:32 CEST

Roberto Bautista, numéro 12 mondial, rejouera, deux ans plus tard, les quarts de finale du Masters 1000 à Miami après avoir remporté ce mardi par 6-3, 4-6 et 7-6 (7) à l’Américain John Isner en 2 heures et 21 minutes de jeu.

Une bataille très difficile que peu auraient pu prévoir après la clarté avec laquelle le joueur de tennis espagnol a remporté le premier tour.

Isner a une réputation justifiée de serveur sensationnel, mais celui qui a été magistral au service dans le premier set était Bautista, qui a à peine concédé deux points au nord-américain avec son service..

Son efficacité a magnifié le jeu de l’Espagnol, qui a inscrit le premier set après avoir cassé deux fois le service de l’Américain, vainqueur du tournoi en 2018 et finaliste en 2019.

Mais quand tout semblait sur la bonne voie pour Bautista, qui est revenu pour remporter ses deux premiers services au deuxième tour, la réaction d’Isner est arrivée, qui à sa première occasion a cassé le service de Bautista (2-3).

Un coup dur pour le joueur espagnol, qui a commencé à accuser les puissants services d’Isner, qui a terminé le match avec 23 as directs.

Bautista n’a pas encore profité d’un bal de «break»; à la fois dans le deuxième set, qui est tombé du côté du 4-6 nord-américain, et dans le troisième, qui a été résolu dans le «tie break».

Match décisif dans lequel Roberto Bautista, qui cette année a déjà atteint la finale des tournois de Doha et de Montpellier, a fait preuve d’une plus grande force mentale que son rival.

Le personnage gagnant a permis aux Espagnols de compenser le «minibreak»; qui a souffert lors de son premier service du « tie-break »; pour finir par gagner 7-9 dans le match décisif.

Bautista revient deux ans plus tard aux quarts de finale du tournoi de Miami, au cours desquels affrontera le vainqueur du duel entre le Russe Daniil Medvedev, numéro 2 du classement mondial, et l’Américaine Frances Tiafoe.