Bautista se rend à Shapovalov

05/07/21 à 16h47 CEST

L’Espagnol Roberto Bautista il ne pouvait pas faire grand-chose avant un Denis Chapovalov allumage qui l’a écrasé pour fermer son ticket vers les quarts de finale Wimbledon (6-1, 6-3 et 7-5). Le joueur de Castellón n’a pas été très décisif avec son service et a donné treize occasions de break à son rival, dont il a profité de sept, en plus de montrer peu de crocs en attaque, avec seulement 14 points gagnants.

Tout le contraire d’un Chapovalov qui a déjà battu Andy Murray en huitièmes de finale, et qui a ajouté 52 vainqueurs pour faire pencher un Baptiste qu’il a commencé à se sentir mieux sur la piste au fil des minutes et des sets. En fait, son meilleur partiel était le troisième, quand il menait Chapovalov jusqu’au 5-5, quand il a fini par être livré.

L’Espagnol a défendu les demi-finales obtenues en 2019, alors que seul Novak Djokovic pouvait l’arrêter en route vers le cinquième titre à Londres, et chutera à la 13e place du classement avec ce résultat, provoquant Pablo Carreño devenir le deuxième joueur de tennis espagnol le mieux classé, après Raphael Nadal (3).

Le Canadien d’origine égale son meilleur résultat en Grand Chelem, ainsi que les quarts de l’US Open 2020, lorsqu’il est tombé précisément à Carreno, et affrontera le Russe Karen Khachanov au tour suivant.