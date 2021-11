Bavardage du Bayern Munich : Du joyau du campus à celui qui n’est pas assez bon ?

Autrefois considéré comme le joyau du campus du Bayern Munich, il semble que l’avenir de Torben Rhein à la Sabener Strasse soit sérieusement menacé.

Selon un rapport de Kerry Hau, journaliste de SPOX et de GOAL, le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann aurait peut-être vu assez Rhein pour savoir qu’il en a trop vu :

Selon les informations de SPOX et GOAL, le joueur de 18 ans n’a aucune perspective dans l’équipe professionnelle. Julian Nagelsmann l’a examiné de plus près pendant la pré-saison, mais malgré quelques performances de test-match attrayantes, il est arrivé assez rapidement à la conclusion que Rhine, qui est basé au milieu de terrain central, est certainement doué techniquement, mais que le package global n’est pas près de assez intéressant pour son équipe.

L’absence d’impact de Rhein sur Nagelsmann est également – ​​prétendument – ​​l’une des raisons pour lesquelles le nouveau patron a tant insisté pour faire venir Marcel Sabitzer.

Par SPOX et GOAL, Rhein a une option dans son del actuel qui permettrait au club de le prolonger jusqu’en 2023, mais cela ne semble pas être quelque chose que le Bayern Munich poursuivra. En plus d’être mécontent du développement de Rhein, son salaire est élevé pour un jeune joueur.

Rhein, qui est maintenant relégué à être presque exclusivement un joueur de banc avec le Bayern Munich II, était l’un des joueurs du campus qui a eu la chance de passer du temps devant Nagelsmann l’été dernier et le jeune a tourné dans un sac mélangé de performances.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un autre jeune milieu de terrain dont la carrière semble au point mort au Bayern Munich. La raison pour laquelle certaines des perspectives de milieu de terrain les plus annoncées du club n’ont pas réussi à percer reste à voir. Adrian Fein, Niklas Dorsch et Angelo Stiller font partie des jeunes qui ont dû quitter le club (Fein via un prêt, Dorsch et Stiller via des transferts) pour avoir une idée réelle de leur situation en tant que footballeurs.