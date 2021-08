Bavarian Fantasy Works : classement et pronostics après la victoire du Bayern Munich sur le FC Köln

Récemment, la saison de la Bundesliga et du Bayern Munich a repris. Le Bayern a fait match nul contre le Borussia Mönchengladbach le premier jour du match avant une victoire 3-2 amusante et acharnée contre le FC Köln dimanche. Avant le premier jour de match de Bundesliga, Bavarian Football Works a lancé sa propre ligue Fantasy de Bundesliga, « Bavarian Fantasy Works ». Maintenant, je vais récapituler quelques conseils et classements de la ligue au cours des 2 premiers jours de match.

120 joueurs en bonne santé ont rejoint Bavarian Fantasy Works. Et, semble-t-il, même certains des meilleurs joueurs de Bundesliga Fantasy de la saison dernière : la ligue compte 11 joueurs qui ont terminé entre 100 et 1000 dans le monde l’année dernière et même un joueur dans le top 100. De plus, les lecteurs du classement général de la saison dernière auront des noms d’équipes reconnus tels que « FC Minsk » et « I ain’t Laimer », qui figuraient parmi les 10 meilleurs joueurs de routine tout au long des journées de match de la saison dernière.

En termes d’écrivains BFW, RLD est en tête du peloton avec un excellent 274 points, ce qui le place juste en dessous du top 10 de la ligue à la 11e place.

Le top 10 est le suivant :

10. BAVARO M5

9. MIKALDO

8. Sumbul Jaya

7. FC LÉON SOTCHI

5. Atuan FC (égalité)

5. RambaSamba (cravate)

4. BL Fantasy Fussballgott

3. BUT POGBA

2. Dread_Red

1. L’équipe de rêve du Nevada.

127e au monde Nevada Dreamteam mène la ligue avec 301 points. Voici son équipe de la deuxième journée de match :

Conseils BFW

Ne soyez pas ce type intelligent en ne sélectionnant pas Robert Lewandowski ou Erling Haaland. En raison de la grande proportion de joueurs sélectionnant ces gars, s’ils sont performants, vous verrez votre classement glisser rapidement. Le bénéfice potentiel ne vaut pas le risque. Consultez les conseils et les choix des recruteurs du site Web de la Bundesliga avant chaque journée de match. Avec une option à chaque position dans chaque gamme de prix, cela améliorera rapidement vos capacités de jeu fantastique et améliorera votre score. Assurez-vous également de vérifier les alignements prévus semaine après semaine, pour vous assurer que vos joueurs ne sont pas blessés ou actuellement sur le banc dans leurs clubs. Regardez les classements mondiaux chaque semaine et voyez quels types de transferts font les meilleurs au monde, de quels clubs ils font venir, etc.

Bonus : le meilleur nom doit aller à SchnitzelundSchnappsFC qui est par coïncidence le propre de BFW, Schnitzel !

Alors, où êtes-vous placé dans la ligue? Avez-vous des questions de fantaisie? Quelle est votre équipe la mieux nommée ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!