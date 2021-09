Bavarian Fantasy Works: classement et pronostics Fantasy Bundesliga après la victoire 3-1 du Bayern Munich sur Greuther Furth

Après l’agréable victoire 3-1 du Bayern Munich sur Greuther Furth, il est temps de récapituler la ligue fantastique de Bundesliga “Bavarian Fantasy Works” de BFW. Alors sans plus tarder, voici notre top 10 :

Le top 10 est dominé par les joueurs qui ont terminé parmi les 1000 premiers mondiaux la saison précédente (comme indiqué par les étoiles de bronze). Cependant, au début, avec un nombre impressionnant de 859 points, c’est le propre RLD de BFW.

11e mondial pour la 6e journée, voici son équipe :

Dans l’ensemble, les joueurs au sommet de la ligue se comportent à un niveau élevé avec « mightymightdogteam » (33e) et « MIKALDO » (47e) tous deux dans le top 50 mondial. L’écart entre le haut et le bas s’est creusé, mais avec la nature imprévisible du football Fantasy, il est encore temps pour les équipes les moins performantes de récupérer. J’espère certainement entrer dans le top 10 des ligues dans les semaines à venir :

Conseils BFW et réflexions générales

Il est probablement sage d’avoir une équipe de 15 hommes de démarreurs utilisables maintenant. Bien qu’avoir un « activateur » soit acceptable pour le budget, étant donné qu’il n’est pas clair quand aura lieu le prochain tour générique, une rotation galopante parmi les managers de Bundesliga et des performances incohérentes, il est bon d’utiliser des démarreurs pour tous les membres de votre équipe. Cela inclut les gardiens de but, où une sélection à deux hommes offre beaucoup plus de flexibilité et de sécurité dans ces précieux points de gardien de but. Méfiez-vous de la rotation. Le cauchemar des managers de fantasy, la rotation tue de nombreux jours de match de fantasy. Pour cette raison, je ne recommanderais pas quelqu’un comme Leroy Sane ou Jamal Musiala – car les ailiers du Bayern sont tout simplement trop enclins à la rotation pour être des appareils cohérents pour votre équipe. Il est préférable de choisir des joueurs qui sont assurés de commencer non seulement pour des matchs simples, mais pour le long terme, par exemple ceux de Joshua Kimmich et d’Erling Haaland. Soyez rapide pour repérer les tendances. La saison dernière, c’était la grandeur d’Angeino en début de saison. Actuellement, Florian Wirtz propose une masterclass à chaque match. Et Christopher Nkuku vient de terminer un tour du chapeau en Ligue des champions et un total de 28 points cette semaine. Ces joueurs en forme sont essentiels pour entrer dans vos équipes afin d’éviter de prendre du retard – et, si vous les obtenez tôt, par exemple dans le cas de Nkuku, cela peut même améliorer considérablement votre position.