Bavarian Financial Works : état du marché

Alors que la fenêtre de transfert est ouverte, c’est le bon moment pour voir comment le marché des talents du football évolue et pourquoi. Alors que le Bayern Munich avance dans le processus critique de prolongation des contrats des milieux de terrain clés Joshua Kimmich et Leon Goretzka, les médias parlent de qui de nos joueurs pourrait partir et où ils pourraient aller. La direction du Bayern, à l’inverse, joue ses cartes près du gilet, en disant très peu sur les finances, les négociations, les acquisitions potentielles ou les manquements.

Le marché des meilleurs talents du football évolue, nombre de ces changements étant causés par la pandémie de COVID. La façon dont les équipes réagissent à la baisse des revenus et la forme des régimes réglementaires qui les lient font de ce marché un grand marché pour certaines équipes et un désastre pour d’autres.

En Espagne, au cours des dernières années, les mastodontes appartenant à des fans, le FC Barcelone et le Real Madrid, se sont accrochés à leur situation financière supérieure en empruntant de l’argent pour rivaliser avec les Sugar Daddies et les équipes EPL de cash flush. Le Barça porte environ 1,2 milliard d’euros de dette à structure précaire, tandis que le Real Madrid porte un endettement non moins impressionnant de plus de 900 millions d’euros, bien qu’il soit plus facile de gérer une dette à plus long terme.

À lui seul, ce montant de dette serait problématique, mais combiné au “plafond salarial” basé sur les revenus de la Liga, ou à des limitations de dépenses, il a le potentiel de s’avérer un sérieux revers pour les deux plus grandes équipes d’Espagne. Barcelone est jusqu’à présent en violation du plafond qu’ils n’ont autorisé à inscrire aucun des joueurs qu’ils ont signé jusqu’à présent cette saison, et ils devront perdre un salaire remarquable pour être autorisés à concourir cette année, et doivent en quelque sorte trouver de l’argent pour payer Messi pour qu’il revienne. Il est rapporté qu’Antoine Griezmann, pour qui ils ont récemment payé 125 millions d’euros, sera autorisé à partir gratuitement, et d’autres rumeurs selon lesquelles l’Atletico Madrid le veut non seulement gratuitement, mais qu’ils retardent la conclusion de l’accord pour forcer Barcelone à payer une partie de son salaire.

Le calcul est convaincant, et pour un fan de Barcelone ou du Real Madrid, inquiétant. Les braves gens de l’Athletic ont aiguisé leurs crayons et tiré cette conclusion :

Le long et le court ? Comme l’a expliqué ., Barcelone devrait avoir une limite d’environ 138 millions de livres sterling (160 millions d’euros) sur les salaires et les dépenses de transfert pour la saison à venir. La limite du Real Madrid pourrait être un peu plus acceptable – elle devrait être d’environ 255 millions de livres sterling (300 millions d’euros). Pour le contexte, la limite des coûts salariaux de Barcelone était de 579 millions de livres sterling (671 millions d’euros) pour la saison 2019-2020, et celle du Real Madrid était de 553 millions de livres sterling (641 millions d’euros).

En termes plus concrets, le Barça devra ramener ses salaires à environ les niveaux de l’AC Milan tandis que le Real devra descendre à environ les niveaux de la Juventus.

Barcelone s’efforce déjà de trouver des moyens créatifs de conserver et d’enregistrer les talents (y compris la signature de joueurs dans l’équipe B et l’offre à Messi d’un “emploi à vie” après ses jours de jeu pour lui faire gagner un revenu “non inscrit”). Mais les comptables espagnols vont devoir offrir une performance de niveau Cirque du Soleil pour que tout fonctionne.

À l’autre extrémité de la grande échelle des équipes, les clubs Sugar Daddy sont bien placés pour profiter de l’assouplissement de la réglementation FFP qui permet aux équipes de répondre à l’impact économique de la pandémie de COVID-19. FFP a été partiellement suspendu pour une courte période et certaines des barrières à l’apport de capitaux sans lien de dépendance se sont également assouplies. Un nouveau processus comptable pour FFP devrait être mis en place d’ici la fin de l’année, même si les détails n’ont pas encore été réglés. Cela crée une fenêtre permettant aux clubs soutenus de l’extérieur de faire le plein de talents. Ce n’est pas une nouvelle stratégie car Manchester City a fait une folie de dépenses avant la première mise en œuvre de FFP et le RB Leipzig a dépensé deux fois plus en transferts entrants que le reste de la ligue combiné au cours de sa dernière année dans le 2 BL. Cette tactique, parfois appelée « amorçage de la pompe », permet à ces clubs bien placés de faire le plein de talents avant que la réglementation ne se remette en place pour créer un avantage concurrentiel qui peut durer des années.

Qu’est-ce que cela signifie pour le cours de l’été? Cela signifie que City peut partir à la recherche de Jack Grealish et Harry Kane, que le Paris Saint-Germain peut continuer ses achats et que Chelsea FC peut continuer à stocker des talents pour les besoins immédiats et futurs. Et au cas où vous pensiez que notre bien-aimée Bundesliga était à l’abri de ce problème, les médias allemands rapportent qu’il semble que Leipzig effectuera un peu moins de 200 millions d’euros de transferts entrants cette fenêtre.

Et où cela laisse-t-il le Bayern? La réponse la plus simple est ; quelque part au milieu. Nous ne portons pas de dettes paralysantes, et nous ne sommes pas non plus enchaînés par un salaire ou un plafond de dépenses imposé par la ligue. D’un autre côté, nous n’avons pas accès à des coffres-forts non liés au football pour faire du shopping. D’un point de vue purement financier, nous sommes mieux placés que les géants espagnols, mais nous ne pouvons pas non plus dépenser l’argent de quelqu’un d’autre. Tout cela pourrait à nouveau changer à mesure que les impacts de COVID s’atténuent et que FFP revient à un état plus normal, mais pour cet été, cela pourrait donner lieu à une course très sauvage.