Une fois de plus, l’Allianz Arena du Bayern Munich a été laissée pour compte en ce qui concerne le prix du «Pitch of the Year» de la LDF.

Comme vous pouvez l’imaginer, les employés de Bavarian Grass Works étaient moins que ravis. Regardons les détails :

Dans le cadre de la réunion d’information annuelle pour les greenkeepers, le prix du « Pitch of the Year » a été décerné lundi aux responsables du greenkeeping chez l’hôte VfL Wolfsburg et Holstein Kiel. Le club de Bundesliga VfL Wolfsburg avec la Volkswagen Arena et le Holstein Kiel avec le Holstein Stadium en tant que club de la 2e Bundesliga ont été reconnus par un jury pour leur excellente qualité de gazon en juin. Le prix « Pitch of the Year » a été décerné aux responsables du greenkeeping des finalistes de la Bundesliga et de la Bundesliga 2.

Der „Pitch of the Year”-Award für herausragende Rasenqualität – was hat es damit genau auf sich? 3 Fakten ⬇️ pic.twitter.com/G5lPJkpAls – DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 12 octobre 2021

Si vous voulez plonger dans les détails, le classement final était le suivant :

Bundesliga

VfL Wolfsburg Borussia Dortmund (j’espère qu’ils font éclater du champagne à ce sujet) Bayern Munich

2. Bundesliga

Holstein Kiel 1. FC Heidenheim SV Darmstadt 98

De plus, une orgie certifiée de personnel d’herbe s’est tenue à Wolfsburg :

Pour la 13e fois, les greenkeepers de la Bundesliga, de la 2e Bundesliga et de la 3e ligue se sont réunis pour la réunion d’information annuelle, cette fois dans la Volkswagen Arena. Le rassemblement de cette année était à nouveau dédié à l’échange d’idées sur le travail quotidien ainsi que sur les projets et développements en cours dans le domaine de l’éco-entretien.

Analyse BFW

Il y a quelques problèmes… examinons :

Comment le LDF n’a pas pu tenir compte de la consultation du seul point de vente qui produit une couverture d’herbe en profondeur est toujours un mystère. Si quelqu’un peut identifier une parcelle d’herbe parfaite, c’est bien BFW. Nous sommes nés pour cela – nous tous, l’ensemble de l’Ordre Bienveillant BFW des Grasshounds. Quant au terrain de l’Allianz Arena, citons Oscar Wilde : « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles. Alors que la troisième place est… bonne… nous devons nous efforcer d’être meilleurs. L’Allianz Arena doit absolument améliorer son jeu. Se classer troisième pour un prix aussi prestigieux devrait servir de sonnette d’alarme pour l’équipe au sol. Pour inspirer les gars qui s’occupent du gazon, je vous propose l’inspiration suivante :

«Je n’ai pas échoué à perfectionner le terrain parfait. Je viens de trouver 10 000 façons qui ne peuvent pas rivaliser avec un mastodonte de l’herbe comme Holstein Kiel. — Thomas Edison (— Chuck Smith)

Au cours des dernières saisons, des joueurs comme Manuel Neuer et Robert Lewandowski ont officiellement exprimé leur envie de gazon dans certaines arènes adverses. Le Bayern Munich ne peut tout simplement pas se permettre de laisser ses joueurs distraire par chaque beau morceau d’herbe qu’ils voient. L’Allianz Arena doit lancer un plan d’amélioration pour rendre son gazon aussi attrayant que n’importe quel autre terrain aléatoire. À ce stade, je suis prêt à exploser le budget de BFW pour recréer l’hymne du début des années 2000 de Stroke 9 « Kick Some Ass », avec moi au chant, Tom Adams à la batterie, Markopolo à la guitare et maseren à la basse.

Combien de personnes veulent perfectionner de l’herbe ? J’étais un nerd d’herbe, Tendance à un emplacement à Wolfsburg Rien n’a jamais mal tourné, L’herbe n’a jamais été trop longue Je parle du terrain, Se plaindre de Michael Gregoritsch Dites aux gens que je suis en panne avec toutes les équipes de terrain cool à Kiel Quand je n’ai jamais… même… été là Combien de personnes veulent perfectionner de l’herbe (Je fais, je le fais) Et combien de personnes en ont marre de se retenir (Je suis) Ben moi aussi

Tu obtiens le point.