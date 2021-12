Bavarian Grass Works : l’état déplorable du terrain du stade de Stuttgart

La victoire 5-0 du Bayern Munich sur le VfB Stuttgart a suscité un certain nombre de points de discussion, à savoir la performance remarquable de Serge Gnabry à trois buts et deux passes décisives, la sortie étonnamment bonne de Marc Roca et le premier cinq buts du Bayern dans Dieu sait combien de temps. L’un d’eux, cependant, n’était pas lié au football, mais plutôt au terrain de football.

Je suis prêt à parier que je ne suis pas le seul à avoir grimacé devant l’état du terrain de la Mercedes-Benz Arena. En termes simples, c’était horrible. Il y avait des morceaux de brun très visibles mélangés à l’herbe, le faisant ressembler à un gigantesque cookie aux pépites de chocolat. Des touffes d’herbe et de boue étaient éparpillées sur tout le terrain, donnant une surface très rugueuse ressemblant à une piste de derby de démolition. Chaque fois qu’un joueur frappait le ballon trop fort, une poignée de gazon s’envolait dans les airs. En conséquence, il y a eu une tonne de passes manquées des deux équipes, et tous les joueurs ont eu la chance de s’en sortir sans blessure (enfin, à l’exception de Kingsley Coman, mais sa blessure n’était pas due au terrain).

Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir vu de meilleurs emplacements autour de votre maison qu’à la télévision ? J’ai, pas mal de fois. Aujourd’hui était l’un d’entre eux. Même le stade de la Coupe du monde de Séoul, connu pour son mauvais gazon, doit prendre du recul par rapport à ce sur quoi nous avons joué aujourd’hui. Bon sang, ce terrain n’était pas beaucoup mieux que le grand terrain de sable derrière mon appartement ici en Corée, et ce terrain de sable n’a même pas d’herbe. Cela m’a presque donné envie d’AstroTurf, et je ne suis pas fan d’AstroTurf, cela m’a pris un morceau du bras une fois (longue histoire).

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, est explicitement sorti et a déclaré que le terrain « n’était pas au niveau de la Bundesliga ». Si un entraîneur du côté des vainqueurs a des plaintes, vous savez que vous avez un mauvais lancer. C’est triste de voir une publicité aussi honteuse pour la Bundesliga, alors qu’elle a besoin de toute la bonne publicité qu’elle peut obtenir. Je ne sais pas où Stuttgart utilise l’argent de ses sponsors de Mercedes-Benz, mais ils pourraient vraiment investir dans un terrain décent.

Cela dit, des accessoires au Bayern Munich pour avoir réalisé une performance dominante sur un terrain aussi terrible. Laissez vos plaintes dans les commentaires ci-dessous!