Bavarian Grass Works: un autre coup dur pour le Bayern Munich et l’Allianz Arena

Je tiens à remercier l’ancien chef de Bavarian Football Works, John N. Dillon, de m’avoir alerté de cette nouvelle.

Selon le LDF, Holstein Kiel et Wolfsburg ont les terrains les plus impeccables – et les plus excellents – d’Allemagne.

Kiel, qui a tristement renversé le Bayern Munich du DFB-Pokal, se transforme maintenant en tous les tyrans des films pour adolescents des années 80, poussant simplement le Bayern Munich dans des casiers à gauche et à droite.

Imaginez-le maintenant, le Bayern Munich se faufilant dans la salle de bain et mettant un tuyau au-dessus de la stalle pour pulvériser Holstein Kiel n’a que tout Kiel pourchassant le Bayern Munich et lui donnant une raclée jusqu’à ce qu’un sage et vieux sage d’herbe (moi ?) jusqu’à sauver la journée.

Tout cela, bien sûr, me conduit à me saouler et à devenir incohérent, tandis qu’un jeune et confus Fiete Arp voit une vieille photo de moi et de ma femme avant qu’il ne mène finalement le Bayern Munich à la gloire lors du tournoi All Germany Grass la saison prochaine.

Est-ce que j’ai poussé ça un peu trop loin ? Ok… je l’ai fait, mais je commence immédiatement à filmer ce film de fan-fic. Pouvons-nous obtenir une perruque blonde pour Ineednoname pour jouer Arp ?

Quoi qu’il en soit, Wolfsburg obtenant le feu vert pourrait être encore plus léger et cette agression ne résistera pas… mec.

Der „Pitch of the Year”-Award 2020/21 für herausragende Rasenqualität geht an:@VfL_Wolfsburg und @Holstein_Kiel ​- herzlichen Glückwunsch ⚽️ Wie der perfekte Rasen aussieht ⬇ – DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 10 juin 2021

Le prix « Pitch of the Year » 2020/21 pour une qualité de pelouse exceptionnelle est décerné à : @VfL_Wolfsburg et @Holstein_Kiel – félicitations. À quoi ressemble la pelouse parfaite

A quoi ressemble une pelouse parfaite ? COMMENT OSES-TU!

Robin Gosens avait l’air si bien sur l’herbe de l’Allianz Arena que le FC Barcelone veut le faire venir !Photo par Andre Weening/Agence BSR/.

Un morceau d’herbe somptueux, succulent et carrément sexy comme l’Allianz Arena, n’est tout simplement pas pour tout le monde, je suppose. Je ne suis pas ici pour faire honte à tout le monde, mais si vous ne voulez pas simplement vous rouler sur ce gazon, vous n’êtes qu’un prude des pâturages, qui devrait recommencer à marquer des pistes de chien au lieu du gazon sensuel établi à Munich.

Sortez la tête de votre herbe, DFL !