Bavarian Legal Works: mise à jour sur le cas juridique de Lucas Hernandez

Plus tôt dans la journée, Lucas Hernandez du Bayern Munich a comparu devant le tribunal pénal de Madrid devant la juge Maria Paloma Munoz Rubiales pour l’affaire contre lui impliquant l’incident avec sa femme, Amelia en 2017 à Madrid. Lors de la comparution, Hernandez a été informé qu’il devrait commencer une peine de six mois de prison dans les dix prochains jours, contre laquelle il avait déjà déposé une objection officielle en plus de faire appel de la peine auprès du tribunal régional de Madrid, mais cette objection a été rejeté (Bild).

À ce stade, s’adressant à l’éléphant dans la pièce, il n’est pas clair si, exactement, Hernandez devra réellement aller en prison pendant six mois. Son recours est actuellement examiné par la section 26 du tribunal régional de Madrid et s’il est accepté avant le 28 octobre, il n’aura pas à aller en prison. Même si la décision n’est pas rendue à cette date, Hernandez pourrait toujours demander à rester en liberté jusqu’à ce qu’un verdict finalisé soit rendu par le tribunal régional.

Il y a beaucoup de pièces mobiles dans cette situation. L’altercation entre Hernandez et sa femme a eu lieu en 2017, mais s’est rapidement réconciliée, à tel point que le couple est parti peu de temps après en lune de miel aux Bahamas après s’être marié à Las Vegas. La lune de miel était une violation flagrante de l’ordonnance du tribunal qui stipulait que les deux ne s’approcheraient pas à moins de 500 pieds l’un de l’autre pendant une période de six mois, mais la femme de Hernandez n’a jamais été officiellement présentée avec ladite ordonnance du tribunal. Hernandez l’était et, par conséquent, il a été arrêté à leur retour en Espagne. Ils ont tous deux également reçu l’ordre d’accomplir un total de 31 jours de travaux d’intérêt général, ce à quoi on suppose que Hernandez n’a pas entièrement terminé, en plus de sa violation flagrante de l’ordonnance d’interdiction et de la peine initiale de six mois.

Ce qui joue également contre Hernandez, c’est le fait qu’il a des condamnations antérieures à son dossier, ce que Luis Salas, attaché de presse du tribunal régional supérieur de Madrid a souligné. « Il y a deux condamnations pour violences conjugales et aussi une troisième pour rupture de jugement. C’est une infraction très grave ! Elle (le juge) ne peut qu’appliquer la loi. Elle n’a pas simplement décidé de l’envoyer en prison. Elle ne fait qu’exécuter un jugement. Derrière la décision d’incarcération se cachent deux juges différents et le parquet. Ça fait trois ! », a-t-il expliqué.

Techniquement, Hernandez n’est pas ce qu’on appelle un récidiviste ou un récidiviste puisqu’il n’a commis aucune infraction similaire dans un court laps de temps, c’est donc quelque chose qui pourrait potentiellement jouer en sa faveur, comme l’a fait allusion l’avocat espagnol Carlos Barceló. « En tant que soi-disant ‘délinquant non habituel’, c’est-à-dire quelqu’un qui n’a pas commis la même infraction plus de deux fois en peu de temps, il peut demander la révocation de sa peine », a-t-il souligné. À cet égard, cela joue en sa faveur que lui et sa femme aient un fils ensemble et qu’il soit élevé dans un environnement sûr et civil.

Il est clair qu’il existe encore des options pour Hernandez pour éviter sa peine de prison, mais rien n’est certain pour le moment. Pour l’instant, il est toujours disponible pour la sélection de Julian Nagelsmann et le Bayern respecte Hernandez en gardant cette affaire privée pour lui. Il a fait un solide changement lors de la victoire 5-1 au Bayer Leverkusen et a connu un bon début de saison. « Bien sûr, nous avons géré la situation, mais là aussi, vous devez comprendre qu’il s’agit d’une affaire privée pour Lucas. De plus, il y a des procédures judiciaires et je pense qu’il y a aussi une grande compréhension que nous ne nous exprimerons pas dans le cadre de ces procédures », a déclaré Oliver Kahn lorsqu’il a été interrogé sur la situation. Herbert Hainer avait fait écho au sentiment de Kahn en ne commentant pas le problème et en respectant la vie privée d’Hernandez lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.

En ce qui concerne les résultats les plus probables pour Hernandez à ce stade, nous pouvons nous en remettre au propre RLD de BFW, qui est l’expert juridique résident :

Le défenseur d’élite est confronté à une multitude de sanctions potentielles et il est difficile de prédire ce qui se passera. Le juge dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire, mais il semble que la loi espagnole ne permette pas une peine non privative de liberté complète. Bien qu’il semble peu probable qu’il doive purger la totalité des six mois, certains prédisent qu’il sera libéré après seulement avoir purgé quelques jours de sa peine. Il est possible qu’il soit autorisé à payer une lourde amende en échange d’un sursis à sa peine. Quoi qu’il en soit, espérons que le jeune homme et le grand nombre de personnes qui observent l’affaire apprendront que le fait d’ignorer une ordonnance du tribunal dans une situation de violence domestique a des conséquences, peu importe à quel point vous êtes riche et célèbre.