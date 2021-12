Bavarian Loan Watch : Joshua Zirkzee s’épanouit sous Vincent Kompany

La plupart des fans du Bayern Munich se souviendront bien de ce que Joshua Zirkzee a fait à la fin de l’année civile 2019. Lors de ses deux premières apparitions en Bundesliga, Zirkzee est entré en jeu en fin de match en tant que remplaçant et a marqué le but vainqueur à chaque fois. Bien qu’il ait montré beaucoup de potentiel dans l’attaque, il est difficile de percer dans l’équipe lorsque vous affrontez Robert Lewandowski, Thomas Müller et Serge Gnabry – pour n’en nommer que quelques-uns. Plutôt que de le faire jouer avec la deuxième équipe, le Bayern l’a prêté à l’équipe italienne de Parme. Malheureusement, le jeune Néerlandais a subi une blessure au LCL pendant son séjour en Italie et n’a pu faire que quatre apparitions.

Aujourd’hui, deux ans après ses incroyables vainqueurs de matchs en Bundesliga, Zirkzee se retrouve prêté en Belgique pour jouer pour le RSC Anderlecht. Sous la direction du joueur légendaire devenu entraîneur, Vincent Kompany, Zirkzee pourrait enfin être florissant. Avec huit buts en 18 matches cette saison, Kompany a même déclaré que Zirkzee était trop bon pour le championnat belge ! Zirkzee a humblement répondu: «Quand cela vient de sa bouche, c’est naturellement un grand compliment. Vous avez du respect pour chaque entraîneur, mais un peu plus pour quelqu’un avec quelqu’un avec un tel palmarès. Je ne suis pas d’accord avec lui, que je suis trop bon pour le football belge. Je pense que personne ici n’est trop bon pour le championnat belge.

Son prêt à Anderlecht se termine cet été. Zirkzee espère poursuivre son succès de la première moitié de la saison ce printemps et montrer pourquoi il mérite une chance de percer dans l’équipe du Bayern. Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait poursuivre sa carrière au FC Bayern, Zirkzee a déclaré : « Le chapitre du FC Bayern [of his career] n’est pas encore terminé.