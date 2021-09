Bavarian Podcast Works: Bavarian Podcast Works: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 15 – Parlons de la grande victoire du Bayern Munich, de leur mercato et de la première victoire de l’Allemagne sous Hansi Flick

in

Avec une autre semaine folle dans les livres pour Bayer Munich et l’Allemagne, nous sommes ici pour récapituler toute l’action. Avec la fermeture du mercato estival, le coup d’envoi d’une pause internationale et les efforts soutenus du Bayern Munich le week-end dernier, les fans du Bayern Munich ont de nombreuses nouvelles à discuter :

Voici ce que nous avons en préparation pour l’épisode de cette semaine :

L’effort dominant du Bayern Munich contre le Hertha Berlin. L’excellence continue de Jamal Musiala. La date limite de transfert : qui est entré et qui n’a pas réussi à s’en sortir ? Comment et où Marcel Sabitzer pourrait s’intégrer sous Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Premières impressions de ce à quoi ressemblait l’Allemagne sous Hansi Flick et pourquoi la base de fans pourrait avoir besoin de se détendre un peu.

