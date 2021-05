Bavarian Podcast Works: Échauffement du week-end!

Bien bien bien.

Vouliez-vous un petit discours du Bayern Munich dans votre vie? Nous avons la solution parfaite pour vous! Pendant la saison morte, nous passerons notre «Weekend Warm-up» à la forme de podcast!

Nous aborderons certains des sujets d’actualité de la semaine et le hasard éventuel. Découvrez ce que nous avons en réserve pour l’épisode de cette semaine:

Uli Hoeneß et Oliver Kahn ont admis ouvertement que de grandes signatures n’auront probablement pas lieu – et comment ils ont répondu lorsqu’ils ont été interrogés sur les demandes contractuelles d’Erling Haaland Kingsley Coman et comment elles pourraient avoir un impact sur son avenir. La signature de Reading FC Omar Richards et où il s’inscrit. La prolongation de contrat pour Eric Maxim Choupo-Moting et ce que cela signifie pour Fiete Arp et Joshua Zirkzee.

Profitez de cet épisode!