Bavarian Podcast Works fête ses deux ans et 200000 téléchargements

Lorsque nous avons commencé ce podcast en avril 2019, je me souviens avoir espéré qu’en mai 2020, lorsque j’ai obtenu mon diplôme, nous pourrions atteindre 50000 téléchargements.

Lorsque nous avons fait sauter cela de l’eau en octobre, je savais que nous étions sur la bonne voie pour être l’un des meilleurs podcasts du Bayern Munich au monde.

Et nous voici environ 150 000 téléchargements plus tard. C’est un exploit encore plus incroyable.

Nous avons accueilli tant de personnes extraordinaires au cours des deux dernières années: de notre premier invité, Derek Rae, à la joueuse du Gotham FC Gina Lewandowski, en passant par d’autres personnalités des médias comme Phil Bonney, Raphael Honigstein, Luis Miguel Echegaray, Cesar Hernandez et Archie. Rhind-Tutt.

Je prends généralement le temps de remercier un certain nombre de personnes dans ces pièces, mais je prévois de les conserver pour plus tard. Nous allons bientôt faire un épisode de célébration – à la fois pour le jalon et pour notre deuxième anniversaire – alors assurez-vous de garder un œil sur cela.

Mais pour l’instant, sachez simplement que nous sommes extrêmement humbles et reconnaissants pour votre soutien et votre dévouement sans fin. Nous continuerons à nous efforcer de vous offrir le meilleur contenu possible pour que vous puissiez en profiter – et d’autres seront bientôt disponibles.

Nous avons de grands projets à court et moyen terme. Nous espérons faire entendre davantage de nouvelles voix et avoir un grand projet pour l’Euro 2021 pour que vous puissiez tous en profiter.

D’ici là, merci d’avoir écouté. Je suis éternellement reconnaissant.

– Jake