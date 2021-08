Bavarian Podcast Works : la grande victoire du Bayern Munich sur le FC Köln ; Comment Marcel Sabitzer s’intégrerait au Bayern; Titre Hamster; le drame de l’aile du Bayern; et plus!

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pourrait bien jouer avec tout le monde lorsqu’il demandera au club de libérer ses formations en 4-2-3-1.

Lors de la victoire de son équipe contre le FC Köln, Nagelsmann a complètement changé les rôles et les responsabilités sans vraiment l’appeler comme cela était. Le nouveau patron en aura-t-il plus à la carte ? Nous couvrons cela et bien plus encore dans cet épisode de Bavarian Football Works. Voici le récapitulatif de ce que nous avons à disposition :

Les points les plus fins de la victoire du Bayern Munich sur le FC Köln, la formation et ce qui s’est bien ou mal passé pendant le match. Comment les ailes s’empilent et qui devrait commencer sur les flancs offensifs. Ce que signifierait la signature de Marcel Sabitzer et un aperçu de la façon dont il pourrait s’intégrer. Parler « Title Hamsters », dessert avant le dîner, et plus encore !

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.