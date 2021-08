Bavarian Podcast Works : la saison 4 décolle ! Nous sommes de retour, bébé !

Après 17 mois incroyablement ridicules depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, il est vraiment difficile de croire qu’une autre saison de Bundesliga pour le Bayern Munich est à nos portes. Notre sens du temps a été déformé par la quantité d’action que nous avons vue si rapprochée pendant la majeure partie des 15 derniers mois après que le football et le sport dans son ensemble aient été suspendus pendant environ deux mois lorsque la pandémie a commencé à éclater en masse à travers le monde. Aussi rapidement que l’Allemagne a été éliminée de l’Euro par l’Angleterre, Julian Nagelsmann a déjà une pré-saison complète à son actif en tant que nouveau manager du Bayern et nous ne sommes qu’à une semaine du premier match de la saison contre le Borussia Mönchengladbach.

Avec une nouvelle saison Bayern vient une nouvelle saison de Bavarian Podcast Works et notre émission phare. Nous avons des ambitions audacieuses pour cette saison et nous avons également hâte de commencer à intégrer d’autres voix dans les émissions afin que vous ne vous lassiez pas tous trop de moi (Tom), Jake et/ou Chuck. Nous avons travaillé dans les coulisses sur l’expérimentation de différents logiciels pour nous faciliter la vie collective en ce qui concerne l’enregistrement et le montage, nous espérons donc que cela se traduira par une qualité audio et une cohérence élevées pour tous nos auditeurs ! Nous avons vraiment hâte de cette saison et de pouvoir la partager avec vous tous !

Décollage de la saison 4 !

Nous avons une pré-saison complète à discuter dans ce premier épisode phare de la nouvelle saison. Il y avait des gagnants, il y avait des perdants et il y avait des joueurs qui étaient juste comme ça. Il y a également eu quelques rumeurs de transfert juteuses qui ont circulé quelques semaines seulement avant la fermeture officielle de la fenêtre, alors Chuck et moi avons dû en parler. Il y avait beaucoup à démêler dans ce décollage phare de la saison 4 !

Merci à tous pour votre soutien continu à Bavarian Podcast Works

Encore une fois, nous vous offrons le meilleur contenu audio en vous donnant un récapitulatif et un récapitulatif de ce match le plus récent.

Dans cet épisode, Chuck et moi discutons :

La pré-saison du Bayern

Gagnants et perdants de la pré-saison du Bayern.

Impressions jusqu’à présent de Julian Nagelsmann

L’avenir de combat Zirkzee et Cuisance

La rumeur du transfert de Marcel Sabitzer.

Et bien sûr, nous nous sommes faufilés dans des plaisanteries de qualité!

