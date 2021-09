Bavarian Podcast Works: Postgame Show – Points de discussion sur le démantèlement du Dynamo Kyiv par le Bayern Munich en Ligue des champions

in

Le Bayern Munich a absolument étranglé le Dynamo Kyiv 5-0 derrière un effort complètement dominant.

C’est encore une excellente victoire dans ce qui a été une série de performances incroyablement bonnes. Julian Nagelsmann a ses garçons qui jouent à merveille dans tous les domaines du terrain. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un aperçu de qui a marqué, qui a joué, qui a remplacé. Une appréciation de la façon dont les choses se passent bien pour le Bayern Munich à ce stade sous Nagelsmann. Une question sur pourquoi Marcel Sabitzer n’a pas plus de temps qu’il n’en a ? Est-ce une intégration lente ? Est-il sous-performant à l’entraînement ? Les bons sentiments de voir Manuel Neuer conclure une autre feuille blanche. Quelques réflexions sur la dangerosité de cette équipe.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.