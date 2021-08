Bavarian Podcast Works : Premières impressions et nouveau duo dynamique ?

La saison 2021/2022 de Bundesliga est officiellement lancée et la semaine de match 1 est dans les livres ! Le Bayern Munich a ouvert sa campagne avec un match nul 1-1 divertissant au Borussia Mönchengladbach avec les buts d’Alassane Plea et Robert Lewandowski (qui d’autre ?). C’était le premier match de compétition de Julian Nagelsmann en tant que manager du Bayern, mais il a été contraint d’aligner une poignée de joueurs plus jeunes ou marginaux, en particulier en défense, avec le nombre de blessures que l’équipe a déjà accumulées. Josip Stanisic a impressionné, Dayot Upamecano était décent, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour Nagelsmann car il sait changer de vitesse pour se préparer pour la DFL-Supercup en milieu de semaine contre le Borussia Dortmund.

Pour la toute première fois sur Bavarian Podcast Works, Tom et Ineednoname font équipe pour l’épisode phare de cette semaine. Nous avons dû travailler pour trouver un moment pour enregistrer, vivant aux extrémités opposées du globe, mais ce fut un plaisir d’avoir une nouvelle voix dans l’émission phare, car nous nous efforçons cette saison d’impliquer davantage de voix. sur le podcast. Cela pourrait être la naissance d’un nouveau duo dynamique, sans aucun discrédit pour Chuck ou Jake, même si je n’hésite jamais à me moquer de Chuck. Faites-nous savoir comment nous avons fait dans la section des commentaires et merci encore d’avoir écouté avec nous. Nous attendons avec impatience la suite de la saison et de pouvoir la partager avec vous tous !

Merci à tous pour votre soutien continu à Bavarian Podcast Works

Encore une fois, nous vous offrons le meilleur contenu audio en vous donnant un récapitulatif et un récapitulatif de ce match le plus récent.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Nos premières impressions jusqu’ici de Nagelsmann Le paysage fou du marché des transferts cet été

Que nous pensons ou non que le Bayern signera Marcel Sabitzer du RB Leipzig La structure salariale du Bayern Qui, selon nous, sera le plus grand rival européen du Bayern cette saison Et plus encore !

