Bavarian Podcast Works – Preview Show: Allemagne contre France au tournoi Euro 2020

C’est enfin là, l’Allemagne contre la France à l’Euro 2020… euh Euro 2021… euh… peu importe.

Quelle que soit la marque du tournoi, il s’agit d’un match à succès.

Avec un bus rempli de joueurs du Bayern Munich sur les listes des deux combattants, ce match – plus que tout autre du tournoi – devrait susciter votre intérêt.

Dans cet épisode, nous discutons de ce qui suit :

La programmation prévue pour la France – et comment Corentin Tolisso pourrait être laissé de côté. L’importance de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez pour la France. L’appel difficile de Joachim Löw dans le choix entre Kai Havertz et Leroy Sane. Comment Thomas Müller et Mats Hummels sont passés d’accessoires à des joueurs clés. Pourquoi Manuel Neuer est capable de voler un match nul ou — haleter ! – une victoire. Un pronostic sur le match.

