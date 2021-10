Bavarian Podcast Works S4E10: Plus de propagande de Bundesliga, analysant les arrière-plans du Bayern et de l’Allemagne, quelques plaisanteries de Timo Werner, et plus encore!

L’Allemagne s’en est plutôt bien sortie jusqu’à présent et continue sur sa lancée de sa victoire contre la Roumanie dans le match contre la Macédoine du Nord. L’entraîneur Hansi Flick aura sans aucun doute plusieurs maux de tête en matière de sélection, et la défense serait un domaine qu’il voudrait bien maîtriser. Pendant ce temps, Upamecano et Pavard n’ont pas vraiment passé un bon moment avec la France et le Bayern Munich. Seront-ils capables de renverser la vapeur et de commencer à performer régulièrement au plus haut niveau ? Ça reste à voir.

Lorsque le Bayern et la Bundesliga sont impliqués, il y a toujours tellement de choses à dire, c’est pourquoi dans ce module, nous examinerons également les formes d’autres clubs BuLi. Nous ne vous parlerons évidemment pas de tout ici, car nous aimerions que vous écoutiez et entendiez par vous-même ! Mais voici un résumé de ce que nous avons couvert dans le module :

Parler de la forme de Leverkusen et Fribourg en Bundesliga. la situation de l’Allemagne en matière de défense ; La situation du Bayern en défense. Le manque de rotation de Nagelsmann. Pourquoi Timo Werner ne devrait pas partir pour l’Allemagne. Transferts gratuits et pourquoi le Bayern devrait arrêter de le faire. Newcastle et la prise de contrôle de Sheikh… L’EPL est le nouveau champ de bataille de l’État du pouvoir — amirite ? Se faufiler dans quelques plaisanteries d’Arsenal à la fin.

