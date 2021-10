Bavarian Podcast Works S4E11 : Nagelsmann a-t-il réussi son grand test, comment les problèmes juridiques de Lucas affectent le Bayern, les problèmes de profondeur possibles, et plus encore !

Une pause internationale vient de se terminer et le Bayern Munich est revenu à l’action avec une victoire dominante 5-1 sur le Bayer Leverkusen. Ce match était censé être un test énorme pour Julian Nagelsmann, car Leverkusen était invaincu en Bundesliga et réalisait l’un de ses meilleurs départs en championnat. Sûr de dire, die Werkself ne s’est pas beaucoup battu.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Le résultat du match de Leverkusen et à quel point Nagelsmann semble convaincant jusqu’à présent. Les gros points positifs que l’on voit dans l’équipe. Quelles améliorations sont encore nécessaires. Comment les problèmes juridiques de Lucas Hernandez affectent l’image du Bayern Munich. Que se passe-t-il si Lucas va en prison ? Discuter de la question de la profondeur, en particulier des conséquences pour Alphonso Davies. Les carrières sans issue de Michael Cuisance et de Marc Roca.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

