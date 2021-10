Bavarian Podcast Works S4E12 : la décision vaccinale de Joshua Kimmich, le marketing de la Bundesliga contre le battage médiatique El Clasico, Lewy contre Haaland, et plus encore !

Une autre semaine s’est écoulée et il y a encore plus de nouvelles du Bayern Munich à raconter. Bien sûr, le plus important est la façon dont Joshua Kimmich s’est révélé non vacciné, créant une fracture massive dans la base de fans du Bayern. Nous ne pouvons pas consacrer un podcast entier à cela, mais nous en avons discuté ainsi que de nombreux autres sujets pertinents pour le club et le football allemand en général.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Pourquoi El Clasico a perdu de son éclat, et vous devriez plutôt regarder la Bundesliga. Pourquoi les fans allemands ne semblent pas se détester comme le font les fans du Real Madrid et de Barcelone. Comment la Bundesliga est commercialisée en Inde maintenant, avec ACTUAL PUNDITRY ! De la place pour améliorer le marketing, surtout par rapport à la Premier League. Samrin intimide INNN pour qu’il se souvienne de trois joueurs de Bielefeld/Mainz. La catastrophe de la Ligue des champions de l’Allemagne en Europe. Un débat Haaland vs Lewandowski ! Comment Thomas Muller va au Bayern comme un gant. La décision vaccinale de Joshua Kimmich (dernier tiers du podcast).

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.