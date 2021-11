Bavarian Podcast Works S4E13: le week-end de rebond du Bayern Munich; La folie de la Bundesliga ; Bonbons d’Halloween préférés ; et plus!

Bienvenue dans une édition effrayante du Bavarian Podcast Works Flagship Show, qui a été enregistré à Halloween.

Nos employés avaient un emploi du temps chargé, vous étiez donc coincé avec moi pour vous guider à travers ce qui s’est passé ce week-end avec le Bayern Munich et la Bundesliga en général. Voici ce que nous avions en préparation pour cet épisode :

Un aperçu de ce qui était vraiment important pour les fans du Bayern Munich lorsqu’ils ont affronté l’Union Berlin. Les résultats en Bundesliga ce week-end et qui au sein des équipes nous surprennent. Juste quelques suppositions sur ce que certains joueurs du Bayern Munich pourraient habiller pour Halloween. J’ai dû me vérifier avant de me détruire et n’en nommer que quelques-uns pour que personne ne me poursuive. Ma liste de bonbons d’Halloween favoris (indice : il y a une forte présence de Hershey/Reese) et pourquoi je pense que les tasses Mallow, les monticules et la joie d’amande sont sous-estimées.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

