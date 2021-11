Bavarian Podcast Works S4E14 : Manque de minutes pour Sabitzer et Musiala, Sülinho en tant que solution RB permanente, Robert Ballon D’Orski, et PLUS !

Une autre journée mouvementée de Bundesliga se termine, le Bayern Munich restant leader de la ligue, le dernier match se terminant par une victoire 2-1 pour le Rekordmeister. Oui, ce fut un match très intense et Fribourg a vraiment testé la ligne de fond du Bayern, mais si vous souhaitez devenir champion, vous devez parfois gagner ces victoires. Les joueurs vont désormais se concentrer sur les rencontres internationales (oui, c’est encore l’heure) en attendant avec impatience la reprise du football en club.

Cependant, avant de porter notre attention sur des pays comme l’Allemagne et la France, il existe plusieurs sujets liés au Bayern Munich qui méritent une discussion, et Tom et Schnitzel vous ont couvert. Voici les principaux points de discussion :

Manque de rotation des effectifs… un thème récurrent chez les entraîneurs du Bayern ? Pourquoi Sabitzer et Musiala ne voient-ils pas le jour ? Pourquoi Süle est actuellement meilleur que Pavard, et pourquoi il pourrait être notre solution permanente pour le poste de RB Lewandowski en tant que premier candidat au Ballon D’Or Quelques plaisanteries de Ligue 1 ; séparer d’autres revendications Discuter des clubs qui peuvent donner au Bayern un bon combat en Europe … et bien sûr, certains discours de Liverpool tout au long de l’épisode (blâmer Tom)

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

