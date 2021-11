Bavarian Podcast Works S4E15 : Conséquences pour les joueurs non vaccinés du Bayern Munich, l’Allemagne peut-elle remporter la Coupe du monde, Coman à l’arrière droit, et plus encore !

Avec le Bayern Munich en pause cette semaine, vous vous attendriez à ce qu’il y ait très peu de sujets à discuter pour un podcast de fans du Bayern, mais vous vous trompez ! Il s’avère que ce club n’est jamais vraiment exempt de controverse, et nous, ici à BPW, sommes obligés d’en discuter.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Comment le Bayern Munich devrait gérer son quintette de joueurs non vaccinés, dont Joshua Kimmich. Les conséquences de permettre aux joueurs de l’équipe de rester sans vaccin, notamment en ce qui concerne l’isolement obligatoire et la Ligue des champions. Si Hansi Flick devait continuer à appeler des joueurs non vaccinés pour l’Allemagne. Pourquoi le Bayern a autant de stars non vaccinées est une terrible RP. La dynamique de l’équipe entourant la décision sur le vaccin, et pourquoi il n’est pas vraiment facile pour Nagelsmann ou les patrons du Bayern de convaincre Kimmich and co. se faire vacciner. Passons à l’Allemagne : quelles sont les chances de Flick à la Coupe du monde ? Sujets de préoccupation avant Qatar 2022. Jonas Hofmann est-il la réponse à l’arrière droit pour l’Allemagne ? Dernier sujet – Kingsley Coman jouant à l’aile droite pour la France, et ce que cela pourrait signifier pour le Bayern. Le débat Pavard vs Coman, lancé par vous savez qui. Envelopper la nacelle avec quelques divagations.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

