Bavarian Podcast Works S4E16 : les joueurs non vaccinés ont été payés, les relations du Bayern avec le Qatar, un aperçu de Kiev, et plus encore !

Le Bayern Munich a survécu à une autre semaine de football et les choses sont très sombres en ce moment. Le débat sur les vaccins a commencé à devenir incontrôlable, tandis que la défaite surprise contre Augsbourg vendredi a laissé un goût amer dans la bouche des fans. Bien sûr, cela nous donne juste beaucoup de choses à discuter sur cette édition de Bavarian Podcast Works.

Voici nos points de discussion pour cet épisode :

Le Bayern Munich a décidé de suspendre le salaire des joueurs non vaccinés pendant leur quarantaine. Est-ce la bonne décision et quelles pourraient en être les retombées ? La controverse entourant l’association du Bayern avec le Qatar et le report de la motion du membre avant la prochaine AGA. Comment tous les parrainages du Bayern maudit. Un aperçu pour Bayern Munich vs Dynamo Kyiv (pas d’avant-première cette semaine). Le problème avec Marcel Sabitzer. Une prédiction pour le jeu (qui n’était pas par INNN).

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez !

