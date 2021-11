Bavarian Podcast Works S4E17 : Nagelsmann gère une équipe mince au Bayern Munich, les trois derniers contre quatre, le Ballon d’Or et plus encore !

Même avec ce qui semble et semble être une équipe mince comme un rasoir pour le moment, le Bayern Munich a pu accueillir à la fois Niklas Sule et Jamal Musiala en tant que remplaçants lors de leur victoire 1-0 contre le DSC Arminia Bielefeld à l’Allianz Arena samedi. Julian Nagelsmann n’a pas eu de liste blanche de joueurs ces dernières semaines en raison de quarantaines de coronavirus et de blessures et a été contraint de prendre des décisions et des sélections à partir d’une équipe épuisée. À Kiev la semaine dernière en Ligue des champions, il n’a pu répertorier qu’un total de six remplaçants, dont deux étaient les gardiens remplaçants Sven Ulreich et Christian Fruchtl. Il a également dû jouer avec un dos trois au lieu d’un dos quatre, mais Augsbourg a pu exposer les points faibles du dos trois du Bayern.

Après une semaine d’entraînement, c’est aussi un proche mouvementé du hinrunde pour le Bayern. Après der Klassiker le week-end prochain au Borussia Dortmund, ils ont Barcelone en Ligue des champions quatre jours plus tard, puis des matchs de Bundesliga contre Mayence, le VfB Stuttgart et le VfL Wolfsburg en l’espace de six jours seulement pour clôturer le hinrunde. Espérons que Nagelsmann pourra accueillir à nouveau Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer et Eric Maxim Choupo-Moting avant le choc de Dortmund.

Dans cet épisode phare, Tom et Schnitzel discutent :

Comment Julian Nagelsmann a géré une équipe épuisée dans les travaux récents Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec les trois derniers contre les quatre arrière Le calendrier chargé à venir et si des rotations seront effectuées Le Ballon d’Or et comment Robert Lewandowski devrait 100% gagne le

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez !

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore. Un de ces jours, nous convaincrons Schnitzel d’avoir un compte Twitter !