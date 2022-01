Bavarian Podcast Works S4E20 : Nous sommes de RETOUR ! Discuter de la crise de Covid au Bayern Munich, Marcel Sabitzer est-il un flop, le prix The Best de la FIFA, et plus encore !

Après une longue (et involontaire) pause, BPW est enfin de retour avec un nouvel épisode ! Pendant notre absence, le Bayern Munich a conclu la trêve hivernale et est revenu sur une situation catastrophique de Covid-19 au club. Jusqu’à DIX joueurs ont été testés positifs avant le match contre le Borussia Mönchengladbach, que l’équipe a fini par perdre 2-1 pour commencer la nouvelle année. Pas génial, tout bien considéré, mais cela nous a donné beaucoup de choses à dire.

Dans cet épisode, Ineednoname et Schnitzel discutent :

La situation folle avec Covid-19 au club, et comment Julian Nagelsmann a fait face. Les joueurs testés positifs (des gars comme Lucas Hernandez, Manuel Neuer, etc.) ont-ils été irresponsables en partant à l’étranger pendant les vacances ? Pourquoi le Bayern a-t-il été si durement touché par Covid ? Une autre tangente sur l’état de la Bundesliga, résultant de la frustration face au jeu de Gladbach. Passons à notre sujet principal : Marcel Sabitzer a-t-il fait un flop au Bayern Munich ? Schnitzel donne une défense passionnée de l’Autrichien. INNN est impassible. Le(s) problème(s) avec Sabitzer jusqu’à présent. Le premier argument de l’année de Schnitzel et INNN. Réflexions finales sur la question Sabitzer – que doit-il faire pour être accepté ? Un dernier aperçu des nominés pour le prix FIFA The Best : Robert Lewandowski peut-il le gagner ?

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez !

