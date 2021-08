Bavarian Podcast Works S4E4 : Leroy Sane mérite-t-il d’être hué, le Bayern Munich rachète Marcel Sabitzer, l’équipe allemande de Hansi Flick, et plus encore !

Le Bayern Munich a finalement terminé sa première série de matchs avec quatre victoires et un nul. La trêve internationale étant sur le point de commencer, il est temps de revenir sur certaines des histoires clés de la semaine dernière et sur ce que nous pouvons espérer dans les prochaines semaines de football.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Leroy Sane se fait huer par les fans du Bayern Munich, est-ce justifié ? Les dépenses de transfert insensées en Europe et ce que cela signifie pour les propres transactions de transfert du Bayern. Marcel Sabitzer arrive au Bayern après 30 ans (en fait des jours) de rumeurs. Quels trous le Bayern doit encore combler + ce qui doit être fait dans la fenêtre de transfert. Ce que l’on veut voir de Hansi Flick pendant cette trêve internationale.

