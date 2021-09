Bavarian Podcast Works S4E5 : la bouée de sauvetage allemande de Timo Werner et Leroy Sane ; Mandzukic prend sa retraite; Nagelsmann vs Arteta Arsenal plaisanteries, et plus encore!

Avec la trêve internationale toujours en marche, nous n’avons pas grand-chose à dire sur le Bayern Munich. Mais cela ne veut pas dire que notre podcast va faire une pause, car il y a toujours l’Allemagne ! Et plein d’autres sujets sans rapport aussi…

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

Comment les jeux allemands sont devenus une bouée de sauvetage pour Timo Werner et Leroy Sane. Werner peut-il continuer à être un acteur clé pour l’Allemagne ? Un effondrement rapide sur les blessures du Bayern. Parler de la carrière de Mario Mandzukic et de l’héritage du Bayern. L’équipe de Wolfsburg des anciens du Bayern Mark van Bommel – y compris leurs chances en Ligue des champions! Certaines plaisanteries d’Arsenal pour clore les choses, y compris une référence à ce tweet digne d’un mème comparant Nagelsmann et Arteta.

