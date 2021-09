Bavarian Podcast Works S4E6 : Nagelsmann le génie, la meilleure ligne arrière du Bayern Munich, Sané remontada, et plus encore !

Le Bayern Munich semble être sur une lancée en ce moment, après avoir remporté son troisième match de Bundesliga au trot contre nul autre que les prétendants à la ligue RB Leipzig. Cela étant réglé, l’accent est désormais mis sur le match de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, qui chercherait sans aucun doute à réparer les dégâts contre le club qui les a démantelés il y a un peu plus d’un an.

Alors que le décor est planté pour un milieu de semaine passionnant, Tom et Schnitzel discutent :

La performance du Bayern contre Leipzig Les changements de Nagelsmann dans cette équipe du Bayern Les débuts de Sabitzer et son rôle dans l’équipe qui va de l’avant La situation du Bayern en défense (profondeur, situations contractuelles, etc.) La résurgence de Leroy Sané Comment le Bayern Munich et Beyoncé sont liés Réflexions sur le match à Barcelone

