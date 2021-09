Bavarian Podcast Works S4E7 : Nagelsmann a-t-il réparé Leroy Sane, la masterclass défensive du Bayern, le nouveau FFP de l’UEFA, et plus encore !

La semaine de matchs a été difficile après la fin de la trêve internationale, mais Julian Nagelsmann et le Bayern Munich les ont brillamment surmontés. Les Bavarois ont marqué 14 buts et n’ont encaissé qu’une seule fois depuis leur retour de service international, qui comprenait des matchs contre des joueurs comme le RB Leipzig et Barcelone. Maintenant, avec toute une semaine de pause à espérer, nous pouvons enfin nous arrêter et faire le point sur le chemin parcouru par l’équipe depuis que Julian Nagelsmann a pris le relais.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Leroy Sané est-il réparé ? Que lui a fait Nagelsmann ? Comment les ailiers du Bayern s’améliorent sous le nouvel entraîneur. Ce que signifient les prolongations de contrat de Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour le Bayern (et l’Allemagne). Parlons de la défense remaniée du Bayern, y compris de notre meilleure ligne de fond. Les nouvelles règles FFP de l’UEFA, et pourquoi elles sont affreuses. Pourquoi la règle des 50+1 doit faire face à un autre défi.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez! Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.