Bavarian Podcast Works S4E8: Benjamin Pavard est-il assez bon pour le Bayern Munich, les discussions de Niklas Sule, la débâcle de Werner et plus encore!

Le Bayern Munich a terminé une autre semaine de football qui a vu l’équipe battre SpVgg Greuther Furth 3-1 (et rien d’autre, car le calendrier de la Bundesliga n’est pas déterminé à assassiner des joueurs). Il y a eu des histoires intéressantes qui ont éclaté au cours de la semaine, y compris une série de messages divulgués impliquant Niklas Sule et son agent, ainsi que la nouvelle que Timo Werner ÉTAIT en effet censé rejoindre les Bavarois à un moment donné. Beaucoup de choses à dire.

Dans cet épisode, Ineednoname et Schnitzel01 discutent :

Blague d’Arsenal pré-pod obligatoire. Benjamin Pavard est-il assez bon pour le Bayern Munich ? Quelles sont les alternatives pour le jouer ? Ce que les messages WhatsApp divulgués par Niklas Sule signifient pour sa position au sein du club. Intimidation de Sule pour son choix de clubs en Premier League (Tottenham ? Sérieusement ?) si le transfert raté de Timo Werner confirme la présence de divisions dans le club. Un rebondissement surprenant vers la fin du podcast. Un aperçu du sujet potentiel de la semaine prochaine.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

