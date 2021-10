Bavarian Podcast Works S4E9: Détester les trois derniers, comment le Bayern Munich peut-il être défié, le XI prédit de l’Allemagne, et plus encore!

Le Bayern Munich a terminé une autre semaine de football sans incident majeur, du moins si vous n’incluez pas la défaite contre l’Eintracht Frankfurt. Maintenant, alors que le football interclubs entame une nouvelle pause internationale, nous, ici à Bavarian Podcast Works, examinons quelques points de discussion promis au cours des sept derniers jours. Divulgation complète : cet épisode a été enregistré avant le match Bayern contre Francfort, il n’en tient donc pas compte.

Dans cet épisode, Ineednoname et Samrin discutent :

La ligne de fond à trois, et pourquoi les deux la détestent. Aborder l’argument classique « Chelsea l’utilise, pourquoi le Bayern ne peut-il pas » et pourquoi il ne s’applique pas. Pourquoi Benjamin Pavard pose problème (nouveaux arguments cette fois !!!). Le Bayern Munich de Julian Nagelsmann a-t-il déjà été défié ? (C’est le cas, mais pas lorsque nous avons enregistré cela) Petite tangente sur les gardiens de but, dont Manuel Neuer, Gregor Kobel et ter Stegen. Qui pourrait constituer une menace décente pour cette équipe. Qui sont les grandes menaces en Bundesliga cette saison. Comment Hansi Flick pourrait aligner l’Allemagne avec le retour de Thomas Muller. Un nouveau rôle potentiel pour Leroy Sane ?

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

