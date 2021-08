Bavarian Podcast Works Special Edition : Réagir au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions du Bayern Munich

in

C’est enfin arrivé – le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions est arrivé ! Le Bayern Munich affrontera le FC Barcelone, le SL Benfica et le Dynamo Kyiv pour débuter l’édition 2021-22 de l’UEFA Champions League. Bien sûr, un tirage au sort comme celui-ci exige une réaction, et nous, ici à Bavarian Podcast Works, sommes plus qu’heureux de fournir.

Points de discussion du tirage au sort :

Réactions initiales (plutôt haussières) Parcourir chaque adversaire un par un Comment s’en sortiront les autres équipes de Bundesliga ? Qui est dans l’autre groupe de la mort ? Robert Lewandowski peut-il battre le record de buts de la phase de groupes ?

