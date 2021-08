Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Episode 14 – Tirage au sort de la Ligue des champions du Bayern Munich; Une semaine solide pour l’équipe; les dernières rumeurs sur Marcel Sabitzer et Jonas Hofmann ; et PLUS !

in

Les nouvelles concernant le Bayern Munich ne manquaient pas cette semaine, car le club a connu une semaine active dans les médias.

Qu’il s’agisse de la prolongation du contrat de Joshua Kimmich, de l’actualité des transferts en cours, de deux matchs et de la Ligue des champions, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en attente :

Ce que l’accord de Kimmich signifie aller de l’avant. La performance du Bayern Munich contre le FC Köln et le Bremer SV. Les dernières nouvelles sur Marcel Sabitzer et Jonas Hofmann. Les juteux matchs de la Ligue des champions.

Avec le Hertha Berlin en attente d’un autre test ce week-end, le Bayern Munich cherchera à gagner trois autres points en Bundesliga. Après des victoires contre le FC Köln et le Bremer SV, les Bavarois ont pris leur élan et cherchent sans aucun doute à continuer.

