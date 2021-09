Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 16 – Un regard sur les performances formidables de l’Allemagne; Répondre aux rumeurs de Timo Werner et Konrad Laimer ; En regardant le RB Leipzig et le FC Barcelone !

in

Quelle semaine pour les joueurs du Bayern Munich pendant cette trêve internationale.

Il y a eu beaucoup de victoires et de buts et peut-être une blessure ou deux, mais nous avons tous encore atteint le week-end. Préparez-vous pour les prochains jours avec Chuck… et JAKE ! Après des semaines à promettre de faire venir un invité, Jake a sauté dessus pour donner son point de vue sur plusieurs sujets pertinents. Voici ce que nous avons en attente :

Un bref aperçu de l’équipe allemande redynamisée et de ce que cela signifie sous Hansi Flick pour aller de l’avant. Une discussion sur les rumeurs liant le Bayern Munich à Konrad Laimer du RB Leipzig et à Timo Werner du Chelsea FC. Évaluer comment le Bayern Munich – avec ses jambes fatiguées – correspond au RB Leipzig et au FC Barcelone.

