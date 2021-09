Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 17 – La semaine dominante du Bayern Munich; le prolongement de Léon Goretzka ; Niklas Süle et le solide corps défensif ; Jours de congé pour Joshua Kimmich et Jamal Musiala; et PLUS !

Le Bayern Munich devrait affronter le VfL Bochum ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais plusieurs autres sujets brûlants sont à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.

