Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 18 – La profondeur folle du Bayern Munich; L’avenir de Benjamin Pavard au poste de défenseur central ; l’engagement de Robert Lewandowski envers le club ; et plus!

La machine du Bayern Munich roule et traverse toute équipe qui se met en travers de son chemin. La semaine dernière, c’était le VfL Bochum et au cours des prochains jours, nous verrons les Bavarois affronter le SpVgg Greuther Fürth et le FC Dynamo Kyiv.

Compte tenu de sa force récente, le Bayern Munich devrait ajouter deux victoires supplémentaires à son record déjà stellaire.

Quoi qu’il en soit, il y avait encore beaucoup de choses à dire en dehors du terrain cette semaine avec le Bayern Munich. Jetons un coup d’œil à quelques-unes des grandes histoires de cette semaine, notamment :

La profondeur incroyable de l’équipe. Le désir de Benjamin Pavard de passer au poste d’arrière central et ce que cela signifie pour la future planification de l’effectif de l’équipe. Les récentes rumeurs entourant Antonio Rüdiger. L’engagement de Robert Lewandowski au Bayern Munich.

