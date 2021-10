Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 19 – La forme galopante du Bayern Munich; le manque de minutes de Sabitzer en première équipe ; l’avenir incertain de Coman ; et plus!

Le Bayern Munich semble imparable et a remporté une nouvelle victoire déséquilibrée contre les champions ukrainiens Dynamo Kiev en Ligue des champions. Nagelsmann a fait tous les bons choix jusqu’à présent, et cette équipe a l’air vraiment formidable et est certainement un prétendant aux triples. Oui, le nouvel entraîneur n’a pas encore été testé par une opposition d’élite, mais les premiers signes sont très prometteurs.

Le Bayern affrontera ensuite l’Eintracht Francfort à domicile, et nous pouvons nous attendre à une victoire d’une équipe qui semble surpuissante en ce moment.

Et sur cette note, nous avons eu pas mal de choses à discuter sur ce pod, la plupart étant plutôt positives (halètement !). Voici quelques-uns des sujets que nous avons abordés :

La forme incroyable de Niklas Süle et le fiasco de WhatsApp (encore). La superbe forme récente du Bayern. Le manque d’action de Sabitzer en première équipe et ce que cela signifie pour lui d’aller de l’avant. Plus de plaisanteries de Bouna Sarr. La situation du contrat de Coman et s’il reste ou part. La calomnie de Michael Cuisance. Cobra Kai, Game of Thrones et d’autres trucs.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

