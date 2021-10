Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 21 – Un récapitulatif des performances de l’Allemagne; le problème Niklas Süle du Bayern Munich; l’effondrement présumé de Robert Lewandowski; Erling Haaland au Bayern ? ; et plus!

Le Bayern Munich s’apprête à revenir dans l’action de Bundesliga ce week-end, mais le club a eu plus que quelques grandes histoires cette semaine – et nous n’allons même pas trop loin dans la convocation de Lucas Hernandez en Espagne pour faire face à une peine de prison.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif des progrès de l’Allemagne sous Hansi Flick. Plus de bruit autour de l’avenir incertain de Niklas Süle en Bavière. La rumeur de l’effondrement de Robert Lewandowski et pourquoi cela a probablement au moins une certaine validité. Le front office du Bayern Munich examine ce qu’il faudrait pour faire venir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Alors détendez-vous, prenez une boisson de votre choix et passez du temps avec Bavarian Football Works.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.