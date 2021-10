Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 22 – Un aperçu de la récente course du Bayern Munich; Les retombées du COVID-19 ; Rumeurs sur Antonio Rüdiger et Dusan Vlahovic ; l’avenir de Robert Lewandowski ; et plus!

Une autre semaine est dans les livres et le Bayern Munich l’a rendu excitant comme toujours.

Les Bavarois ont écrasé à la fois le Bayer Leverkusen (Bundesliga) et le Benfica (Ligue des champions), ont perdu Alphonso Davies sur une blessure mineure, ont vu Leon Goretzka tomber malade et ont découvert que Julian Nagelsmann avait été testé positif au COVID-19. Alors, oui, certaines choses ont définitivement baissé.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif rapide des matchs de Leverkusen et Benfica – et ce que tout cela signifie. Les rumeurs de transfert liant Antonio Rüdiger du Chelsea FC et Dusan Vlahovic de la Fiorentina au Bayern Munich. Un regard sur l’avenir de Robert Lewandowski. Un aperçu rapide de la liste des matchs à venir auxquels le Bayern Munich sera confronté – potentiellement sans Julian Nagelsmann.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

