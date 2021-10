Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 23 – L’air d’invincibilité du Bayern Munich reviendra-t-il?; Les dernières nouvelles sur Karim Adeyemi, Niklas Süle et Kingsley Coman ; et PLUS !

Alors que le Bayern Munich se prépare à essayer de faire tomber les toiles d’araignée, nous, chez BFW, cherchons à bien commencer notre week-end – avec un épisode de l’échauffement du week-end !

Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur le risque qui vient d’être du mauvais côté d’une éruption dévastatrice. Les dernières nouvelles sur ce qui pourrait arriver avec Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg, ainsi que le tandem du Bayern Munich composé de Niklas Süle et Kingsley Coman. Oui, je regarde Squid Game et non, je n’ai pas encore vu le nouvel épisode de Curb Your Enthusiasm. Êtes-vous amateur de paris sportifs? Je ne peux pas entrer dans la nouvelle version scolaire et vous ne voudrez pas manquer une vieille histoire de guerre sur le jeu, couvrant le hockey sur glace au lycée et à quel point les choses peuvent mal tourner lorsque votre photo est dans le journal.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

