Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 24 – La grande semaine du Bayern Munich; Réflexions sur les rumeurs de frustration de Marcel Sabitzer et Jamal Musiala ; Le dernier sur Niklas Süle; et plus!

Nous y sommes… voici le bip que nous sommes ! C’est le podcast d’échauffement du week-end qui vient de sortir d’une grosse semaine pour le Bayern Munich. Après quelques grosses victoires et juste avant une nouvelle trêve internationale, les Bavarois semblent revenir à la normale. Voici ce que nous avons en attente :

Un rapide coup d’œil sur les succès remportés la semaine dernière dans l’élimination de l’Union Berlin et de Benfica. Un peu de frustration sur le manque de rotation dans certains spots clés de Julian Nagelsmann. Pourquoi Marcel Sabitzer devrait jouer plus, même s’il n’a pas été génial. Idem pour Jamal Musiala, qui devrait également avoir plus de temps de jeu. Les dernières nouvelles sur la situation du contrat de Niklas Süle et les rumeurs d’intérêt de Newcastle United.

