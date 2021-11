Bavarian Podcast Works: Week-end Warm-up Podcast Saison 1, Épisode 25 – La semaine folle pour les joueurs du Bayern Munich; la domination de l’Allemagne ; Les dernières nouvelles sur Karim Adeyemi et Timo Werner ; et PLUS !

Le Bayern Munich est en pause, mais cela ne signifie certainement pas que les choses ont ralenti. De la reprise de l’Allemagne sous Hansi Flick aux expositions COVID-19 à de multiples blessures de joueurs allemands à Leon Goretzka se faisant botter le visage, il s’est passé beaucoup de choses.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un regard sur la façon dont le Bayern Munich a fermé le SC Freiburg avant de frapper la pause, y compris certaines inquiétudes concernant l’espacement offensif. Un bref aperçu de la semaine de l’Allemagne au camp d’entraînement sous Hansi Flick. Les rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC pourrait faire un joueur pour Karim Adeyemi, tandis que le FC Barcelone pourrait essayer de faire venir Timo Werner.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

