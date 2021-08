Bavarian Podcast Works: Weekend Warm-up Episode 12 – Les dernières informations sur Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Corentin Tolisso du Bayern Munich; Pourquoi Brazzo pourrait avoir besoin de signer Marcel Sabitzer; La saison des plaisirs à venir ; et plus!

Une autre semaine est dans les livres pour le Bayern Munich et quelle semaine ce fut.

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’équipe ne prolonge officiellement le contrat de Joshua Kimmich, mais la rumeur selon laquelle le club poursuit Marcel Sabitzer aurait pu se heurter à un barrage routier.

Quoi qu’il en soit, voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Le chaos au milieu de terrain avec des prolongations de contrat potentielles pour Kimmich et Leon Goretzka, la poursuite de Sabitzer et la vente possible de Corentin Tolisso. Le cas curieux de Leroy Sane et pourquoi cette année est si importante pour Sane et Hasan « Brazzo » Salihamidzic – malgré le fait que l’ancien homme de Manchester City ne veuille pas être jugé sur ses buts ou ses passes décisives. La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

