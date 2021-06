Bavarian Podcast Works: Weekend Warm-up Episode 3 – Le rebond de l’Allemagne, la situation des gardiens de but du Bayern Munich et l’achat ou la vente de certains des mouvements potentiels du Bayern

Bienvenue dans un autre épisode de l’échauffement du week-end ! Cela a été une semaine folle de nouvelles du Bayern Munich et de l’Allemagne.

Le Bayern Munich essaie de naviguer dans la fenêtre de transfert d’été pour terminer la planification de son équipe, tandis que l’Allemagne se prépare pour la compétition Euro 2021.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un regard sur les hauts et les bas des matches amicaux de l’Allemagne et à quoi ressemble l’équipe avant les Championnats d’Europe. Une analyse de ce que le Bayern Munich pourrait faire avec sa situation de gardien de but pour la saison 2021/2022. Un regard d’achat ou de vente sur certains des joueurs du Bayern Munich – et des cibles potentielles – alors que l’équipe se prépare à essayer de compléter sa liste pendant la fenêtre de transfert d’été.

